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Комитет Рады завтра может рассмотреть кандидатуру Галущенко на пост нового главы Минэнерго

Автор: Юлия Струк

Кандидатуру Германа Галущенко на должность министра энергетика в комитете Рады могут рассматривать уже завтра. Ожидается, что премьер-министр Денис Шмыгаль внесет в парламент представление на его назначение в ближайшее время.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Она рассказала, что в сессионном зале голосования за кандидатуру Галущенко "точно" состоится уже в этот четверг, 29 апреля.

"В зале постановление о назначении мы точно уже будем голосовать в четверг. Как только премьер подаст - то сразу появится на сайте Рады. Думаю, что рабочий вариант, что профильный комитет завтра сможет рассмотреть на заседании (представление, - ред.), а на внеочередном заседании мы уже сможем проголосовать в зале в четверг", - сказала Кравчук.

Ранее первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что премьер должен внести в Раду кандидатуру Галущенка уже 27 апреля.

РБК-Украина писало, что на прошлой неделе на заседании фракции СН Шмигаль представил депутатам кандидата на пост министра энергетики Германа Галущенка, вице-президента НАЭК "Энергоатом".

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Новости Украины МинэнергоЕвгения Кравчук