В СН надеются, что Шмыгаль завтра внесет представление на назначение главы Минэнерго
Первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что премьер-министр Денис Шмыгаль завтра может внести представление в Верховную раду на назначение министра энергетики. На эту должность фракция предлагает вице-президента НАЭК "Энергоатом" Германа Галущенко.
Об этом он сказал в ходе брифинга.
"Отдельное будет заседание и с вопросом кадровым по рассмотрению кандидатуры господина Германа Галущенко на должность министра энергетики. Сейчас мы выполняем все формальности. Такое представление вносит премьер-министр по представлению коалиции. Надеемся, что завтра господин премьер внесет это представление в Верховную раду", - отметил Корниенко.
Парламентарий добавил, что претендент также должен провести встречи с другими фракциями.
"Также сегодня мы поняли, что господину Герману нужно встретиться с депутатскими фракциями, кроме нашей. Выполнить регламент и попробовать заручиться поддержкой других фракций в борьбе за эту должность", - заявил нардеп.
Напомним, спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что главу Министерства энергетики могут назначить уже в четверг.
Как писало РБК-Украина, на прошлой неделе в партии "Слуга народа" отметили, что на одном из внеочередных могут рассмотреть назначение Галущенко главой Минэнерго.
Так, на заседании фракции СН премьер-министр Денис Шмыгаль представил депутатам кандидата на пост министра энергетики Германа Галущенко.