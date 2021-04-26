В СН надеются, что Шмыгаль завтра внесет представление на назначение главы Минэнерго

Первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что премьер-министр Денис Шмыгаль завтра может внести представление в Верховную раду на назначение министра энергетики . На эту должность фракция предлагает вице-президента НАЭК "Энергоатом" Германа Галущенко.

Об этом он сказал в ходе брифинга.

"Отдельное будет заседание и с вопросом кадровым по рассмотрению кандидатуры господина Германа Галущенко на должность министра энергетики. Сейчас мы выполняем все формальности. Такое представление вносит премьер-министр по представлению коалиции. Надеемся, что завтра господин премьер внесет это представление в Верховную раду", - отметил Корниенко.

Парламентарий добавил, что претендент также должен провести встречи с другими фракциями.

"Также сегодня мы поняли, что господину Герману нужно встретиться с депутатскими фракциями, кроме нашей. Выполнить регламент и попробовать заручиться поддержкой других фракций в борьбе за эту должность", - заявил нардеп.