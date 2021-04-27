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Комітет Ради завтра може розглянути кандидатуру Галущенка на пост нового глави Міненерго

Автор: Юлія Струк

Кандидатуру Германа Галущенка на посаду міністра енергетика в Комітеті Ради можуть розглядати вже завтра. Очікується, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль внесе в парламент подання на його призначення найближчим часом.

Про це у коментарі РБК-Україна повідомила замглави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

Вона розповіла, що у сесійній залі голосування за кандидатуру Галущенка "точно" відбудеться вже в цей четвер, 29 квітня.

"В залі постанову про призначення ми точно уже будемо голосувати в четвер. Як тільки премєр подасть - то одразу зявиться на сайті Ради. Думаю, що робочий варіант, що профільний комітет завтра зможе розглянути на засіданні (подання, - ред.), а на позачерговому засіданні ми вже зможемо проголосувати в залі в четвер", - сказала Кравчук.

Раніше перший замглави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що прем'єр має внести в Раду кандидатуру Галущенка вже 27 квітня.

РБК-Україна писало, що минулого тижня на засіданні фракції СН Шмигаль представив депутатам кандидата на пост міністра енергетики Германа Галущенка, віце-президента НАЕК "Енергоатом".

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Новини України МинэнергоЄвгенія Кравчук