Комітет Ради завтра може розглянути кандидатуру Галущенка на пост нового глави Міненерго

Кандидатуру Германа Галущенка на посаду міністра енергетика в Комітеті Ради можуть розглядати вже завтра. Очікується, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль внесе в парламент подання на його призначення найближчим часом.

Вона розповіла, що у сесійній залі голосування за кандидатуру Галущенка "точно" відбудеться вже в цей четвер, 29 квітня.

"В залі постанову про призначення ми точно уже будемо голосувати в четвер. Як тільки премєр подасть - то одразу зявиться на сайті Ради. Думаю, що робочий варіант, що профільний комітет завтра зможе розглянути на засіданні (подання, - ред.), а на позачерговому засіданні ми вже зможемо проголосувати в залі в четвер", - сказала Кравчук.