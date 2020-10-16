Комитет Рады не отменил налоговую концепцию, которая дискриминирует бизнес, - Южанина

Фото: Нина Южанина (eurosolidarity.org)

Комитет Верховной рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал проект Закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и других законов Украины относительно обеспечения сбора данных и информации необходимых для декларирования отдельных объектов налогообложения (рег. № 4065 от 07.09.2020), представленный председателем комитета Даниилом Гетманцевим.

Об этом сообщает "Судово-юридическая газета".

По словам народного депутата из фракции "Европейская солидарность" Нины Южаниной, предложения отменить сомнительную налоговую концепцию и другие дискриминационные для бизнеса нормы были на комитете проигнорированы.

Ранее Южанина разработала изменения в закон 1210 (законопроект № 4065-1). В частности нардеп предлагала:

отмену оценки операций с нерезидентами на предмет есть ли в них экономический эффект (деловая цель), с оставлением применения концепции деловой цели исключительно для крупных налогоплательщиков в рамках трансфертного ценообразования;

отмену института вины, при котором налоговый орган на свое усмотрение сможет определять, виновен ли плательщик в нарушении налогового законодательства;

исключение ряда норм относительно усиления финансовой ответственности плательщиков налогов;

исключение положений относительно расширения применения пени на суммы штрафных (финансовых) санкций, не уплаченных в установленные законодательством сроки;

отмену возможности внесения изменений годового плана-графика проведения документальных плановых проверок

Как компромисс она предлагала объединить два законопроекта, чтобы в итоге "закрыть" как можно больше скандальных вопросов в сфере налогообложения и полномочий контролирующих органов.

"Знаю, что подавляющее большинство экспертов, ассоциаций открыто поддерживают именно законопроект №4065-1, которым мы имеем целью восстановить законные права налогоплательщиков. Ведь закон №466 (он же законопроект №1210) ни к какой "борьбе с оффшорами" не привел, а только усилил влияние налоговых органов на деятельность субъектов хозяйствования - от малых до крупных", - заявила Южанина.

Напомним, 16 января этого года Рада приняла скандальный законопроект № 1210, который ввел кардинально новые фискальные инструменты и значительно расширены полномочия контролирующих органов.

Кроме того, в новой редакции была изложена статья 178 Налогового кодекса, которая регулирует налогообложение независимой профессиональной деятельности, в том числе адвокатов, нотариусов, частных исполнителей и др.

Бизнес, в частности, через свои профессиональные ассоциации неоднократно заявлял, что философия взаимоотношений между контролирующими органами и бизнесом была изменена в сторону усиления влияния налоговых органов и ограничения реализации прав налогоплательщиками.