Комитет Рады впервые согласовал бюджетную декларацию на три года: что она предусматривает

Согласно декларации, рост экономики Украины составит 3,8% в 2022 году, 4,7% в 2023 году и 5,0% в 2024 году.

Доходы госбюджета в 2022 году должны быть на уровне 1219,6 млрд гривен, в 2023 году - 1333,2 млрд гривен, в 2024 году - 1451,6 млрд гривен.

Документом предусмотрено, что среднемесячная заработная плата работников, брутто составит: в 2022 году - 15 258 гривен, в 2023 году - 17 159 гривен, в 2024 году 19 063 гривен.