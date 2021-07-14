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Комітет Ради вперше погодив бюджетну декларацію на три роки: що вона передбачає

Автор: Олександр Білоус

Бюджетний комітет Верховної Ради вперше погодив бюджетну декларацію на три роки. Бюджетна Декларація на 2022-2024 роки - це бачення урядом бюджетної політики на середньострокову перспективу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію народного депутата Олексія Гончаренка в Telegram.

Згідно з декларацією, зростання економіки України складе 3,8% в 2022 році, 4,7% в 2023 році і 5,0% в 2024 році.

Доходи держбюджету в 2022 році повинні бути на рівні 1219,6 млрд гривень, в 2023 році - 1333,2 млрд гривень, в 2024 році - 1451,6 млрд гривень.

Документом передбачено, що середньомісячна заробітна плата працівників, брутто складе: у 2022 році - 15 258 гривень, у 2023 році - 17 159 гривень, у 2024 році 19 063 гривень.

Нагадаємо, Кабінет міністрів схвалив Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки і погіршив прогноз зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) на 2022 рік з 4,3% до 3,8%.

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