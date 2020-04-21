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Комитет Рады утвердил более 230 из 16,5 тыс. правок к закону о банках 

Новости » Политика     21.04.2020 - 15:05
Комитет Рады утвердил более 230 из 16,5 тыс. правок к закону о банках 
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Комитет также утвердил процедуру рассмотрения сравнительной таблицы к законопроекту

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики утвердил 235 поправок к законопроекту №2571-д об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности. Об этом сообщает информационное управление аппарата Верховной рады.

Всего ко второму чтению документа подано 16586 правок.

"Глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев сообщил, что профильный подкомитет предложил учесть 235 из 16586 правок, поданных ко второму чтению. В начале заседания комитет утвердил процедуру рассмотрения сравнительной таблицы к законопроекту №2571-д, согласно которому рассмотрение и обсуждение происходило по отдельным подпунктами проекта закона", - сказано в сообщении.

"Сейчас народные депутаты рассмотрели и утвердили название и три подпункта проекта закона. В заседании объявлен перерыв", - добавили в парламенте.

Напомним, комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики утром начал рассмотрение законопроекта о банках во втором чтении.

Как писало РБК-Украина, Совет Европейского союза в среду, 22 апреля, обсудит украинский закон о банках.

Так, ранее заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук отметила, что закон о банках, необходимый для кредитования МВФ, парламент сможет поддержать во втором чтении не раньше мая. Для голосования необходимо, чтобы вступил в силу закон об изменениях в регламент Верховной рады.

Внеочередное заседание Рады может состояться в пятницу, - источник Финкомитет начал рассмотрение закона о банках
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