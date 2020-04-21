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Комітет Ради затвердив понад 230 із 16,5 тис. правок до закону про банки 

Новини » Політика     21.04.2020 - 15:05
Комітет Ради затвердив понад 230 із 16,5 тис. правок до закону про банки 
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Комітет також  затвердив процедуру розгляду порівняльної таблиці до законопроекту

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики затвердив 235 правок до законопроекту №2571-д щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності. Про це повідомляє інформаційне управління Апарату Верховної ради.

Усього до другого читання документу подано 16586 правок.

"Голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев поінформував, що профільний підкомітет запропонував врахувати 235 із 16586 правок, поданих до другого читання. На початку засідання комітет затвердив процедуру розгляду порівняльної таблиці до законопроекту №2571-д, згідно з якою розгляд та обговорення відбувалося за окремими підпунктами проекту закону", - сказано у повідомленні.

"Наразі народні депутати розглянули і затвердили назву і три підпункти проекту закону. У засіданні оголошено перерву", - додали у парламенті.

Нагадаємо, комітет з питань фінансів, податкової та митної політики зранку почав розгляд законопроекту про банки в другому читанні.

Як писало РБК-Україна, Рада Європейського союзу в середу, 22 квітня, обговорить український закон про банки.

Так, раніше заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук зазначила, що закон про банки, необхідний для кредитування МВФ, парламент зможе підтримати в другому читанні не раніше травня. Для голосування необхідно, щоб набрав чинності закон про зміни до регламенту Верховної ради.

Позачергове засідання Ради може відбутися у п'ятницю, - джерело Фінкомітет почав розгляд закону про банки
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