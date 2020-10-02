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Комітет Ради не рекомендує дозволяти дітям-сиротам вступати до вишів поза конкурсом

Україна, П'ятниця 02 жовтня 2020 11:31
Комітет Ради не рекомендує дозволяти дітям-сиротам вступати до вишів поза конкурсом
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Комітет з питань молоді і спорту не рекомендує Верховній раді надати право дітям-сиротам вступати поза конкурсом до закладів вищої освіти державної та комунальної форми власності. Таке право пропонує надати законопроект №3862.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Крім цієї норми проект пропонує покласти обов’язки зі сплати за комунальні послуги та квартирної плати за житло, закріплене за дітьми-сиротами, які не мають родичів і яким воно належить на праві спільної сумісної власності, на місцеві державні адміністрації за місцезнаходженням житла.

Однак пропозиція щодо надання дітям-сиротам права на вступ до вишів поза конкурсом викликала дискусії.

"Відповідна норма існувала в законодавстві України до 2016 року і була скасована за пропозицією Міністерства освіти і науки", - сказано у повідомленні.

Вказано, що наявність такого права у дітей-сиріт трактувалось Міносвіти як порушення відповідної норми Конституції України.

"Члени Комітету також вважають, що запровадження абсолютного права на вступ поза конкурсом для певних категорій громадян України, без будь-яких обмежень та квот, порушує право інших громадян на вступ до закладів вищої освіти за конкурсом", - зазначається у повідомленні.

У звязку з цим комітет рекомендує ВР схвалити відповідний законопроект за основу, але вилучити норму про право на вступ до вишів поза конкурсом.

Нагадаємо, комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендує ВР дозволити дітям-сиротам жити в прийомних сім'ях до 23 років.

Як писало РБК-Україна, 1 вересня Рада за основу схвалила закон, який дозволяє дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, які мають інвалідність, жити в прийомних сім'ях до 23 років.

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