Комитет Рады рекомендует принять отставку Тарана

Комитет Верховной рады по национальной безопасности, обороне и разведке рекомендует парламенту принять отставку министра обороны Андрея Тарана. Голосование ожидается уже сегодня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной рады .

Сообщается, что комитет рассмотрел заявление Тарана об отставке с занимаемой должности и принял решение рекомендовать Раде принять ее.

Напомним, накануне Таран подал в Верховную раду заявление об отставке с должности министра обороны. Предполагается, что его место займет Алексей Резников, который пока является министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

До этого глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия объяснил, что Таран уходит из-за состояния здоровья и необходимости проводить быстрые реформы.