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Комітет Ради рекомендує прийняти відставку Тарана

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Київ, Середа 03 листопада 2021 12:23
Комітет Ради рекомендує прийняти відставку Тарана Фото: міністр оборони Андрій Таран (УНІАН)
Автор: Артем Горовенко

Комітет Верховної ради з національної безпеки, оборони та розвідки рекомендує парламенту прийняти відставку міністра оборони Андрія Тарана. Голосування очікується вже сьогодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Верховної ради.

Повідомляється, що комітет розглянув заяву Тарана про відставку із займаної посади і прийняв рішення рекомендувати Раді прийняти її.

Нагадаємо, напередодні Таран подав до Верховної ради заяву про відставку з посади міністра оборони. Передбачається, що його місце займе Олексій Резніков, який поки є міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

До цього голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пояснив, що Таран йде через стан здоров'я і необхідність проводити швидкі реформи.

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Міністерство оборони України Андрій Таран
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