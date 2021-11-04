Комитет Рады рекомендовал назначить Свириденко министром экономики

Комитет по вопросам экономического развития рекомендовал Раде назначить Юлию Свириденко на должность первого вице-премьер-министра Украины - министра экономики Украины. Такое решение было принято 4 ноября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram представителя Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука.
По его словам, комитет комендував назначить Свириденко министром экономики Украины.
Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмигаль внес представление в Верховную Раду о назначении кандидатов на должности министров правительства.
Он предложил назначить Свириденко на должность первого вице-премьер-министра - министра экономики Украины.