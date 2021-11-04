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Комітет Ради рекомендував призначити Свириденко міністром економіки

Автор: Анастасія Рокитна

Комітет з питань економічного розвитку рекомендував Раді призначити Юлію Свириденко на посаду першого віце-прем'єр-міністра України - міністра економіки України. Таке рішення було прийнято 4 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram представника Кабміну у Верховній раді Тараса Мельничука.

За його словами, комітет комендував призначити Свириденко міністром економіки України.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вніс подання до Верховної ради про призначення кандидатів на посади міністрів уряду.

Він запропонував призначити Свириденко на посаду першого віцепрем'єр-міністра - міністра економіки України.

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