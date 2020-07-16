Финансовый комитет Рады рекомендовал назначить Шевченко главой НБУ

Фото: Кирилл Шевченко (kirillshevchenko.com)

Соответствующее решение принял финансовый комитет

Новым главой Национального банка Украины рекомендовали назначить Кирилла Шевченко. Соответствующее решение принял финансовый комитет Верховной рады.

Это решение приняли на сегодняшнем заседании комитета.

"Прошу поддержать и проголосовать. Кто за. 1 против, 5 воздержались. Решение принято. Комитет рекомендовал", - заявил глава парламентского финансового комитета Даниил Гетманцев.

Отметим, в Раде говорили, что уже сегодня могут проголосовать за назначение нового главы Нацбанка Украины.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский до конца недели определится с новым главой Национального банка Украины.

Напомним, Верховная Рада 3 июля отправила в отставку главу Национального банка Украины Якова Смолия.

Отметим, представитель МВФ Йост Люнгман после отставки Смолия заявил, что Украина должна сохранить независимость Национального банка для продолжения кредитования.

Смолий сам подал заявление об отставке и заявил, что таким образом хочет предостеречь "от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине".