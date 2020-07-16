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Фінансовий комітет Ради рекомендував призначити Шевченка головою НБУ

Четвер 16 липня 2020 09:59
Фінансовий комітет Ради рекомендував призначити Шевченка головою НБУ
Фото: Кирило Шевченко (kirillshevchenko.com)
Автор: Анастасія Світлевська

Відповідне рішення прийняв фінансовий комітет

Новим головою Національного банку України рекомендували призначити Кирила Шевченка. Відповідне рішення прийняв фінансовий комітет Верховної ради.

Це рішення прийняли на сьогоднішньому засіданні комітету.

"Прошу підтримати та проголосувати. Хто за. 1 проти, 5 утримались. Рішення прийнято. Комітет рекомендував", - заявив голова парламентського фінансового комітету Данило Гетманцев.

Зазначимо, у Раді говорили, що вже сьогодні можуть проголосувати за призначення нового голови Нацбанку України.

Раніше повідомлялось, що президент Володимир Зеленський до кінця тижня визначиться з новим головою Національного банку України.

Нагадаємо, Верховна рада 3 липня відправила в відставку голову Національного банку України Якова Смолія.

Зазначимо, представник МВФ Йост Люнгман після відставки Смолія заявив, що Україна повинна зберегти незалежність Національного банку для продовження кредитування.

Смолій сам подав заяву про відставку і заявив, що таким чином хоче застерегти "від подальших спроб підірвати інституційні основи центрального банку в Україні".

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