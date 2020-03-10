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Комітет Ради розгляне закони про передумови підвищення прожиткового мінімуму

Новини » Політика     10.03.2020 - 12:51
Комітет Ради розгляне закони про передумови підвищення прожиткового мінімуму
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Комітет розгляне проект Кабміну Гончарука та альтернативний до нього

Комітет з питань освіти, науки та інновацій у понеділок, 10 березня, у ході свого засідання розгляне два законопроекти щодо передумов підвищення прожиткового мінімуму. Про це свідчить порядок денний засідань комітетів, опублікований на сайті Верховної ради.

Так, засідання комітету розпочнеться о 14:00. Зазначимо, що комітет не є профільним з розгляду цих проектів законів.

"Законопроекти, з опрацювання яких комітет не є головним: проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення передумов для підвищення прожиткового мінімуму (р.№2720, КМУ). Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо створення передумов для підвищення прожиткового мінімуму на рівень, не нижчий рівня фактичного прожиткового мінімуму (р.№2720-1, н.д. Н.Королевська та ін.)", - вказано у порядку денному.

Підкреслимо, що законопроект Кабміну, відповідно до даних на сайті парламенту, був знятий з розгляду.

Крім того, комітет розгляне проект №2595 про внесення змін до закону "Про освіту" щодо залучення приватних інвесторів для вирішення проблеми дефіциту місць у дитячих садочках та школах.

Нагадаємо, у лютому комітет Верховної ради з питань антикорупційної політики мав розглянути урядовий законопроект №2721 "Про внесення зміни до розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України щодо створення передумов для підвищення прожиткового мінімуму".

Як писало РБК-Україна раніше, Олексій Гончарук, який на той момент очолював Кабмін, заявив, що законопроект про внесення змін до Бюджетного кодексу дозволить у подальшому підвищити прожитковий мінімум, за попередніми розрахунками, до 4200 гривень на місяць.

Так, прожитковий мінімум в Україні, встановлений на 1 січня 2020 року, дорівнює 2027 гривням. Кабінет міністрів України Гончарука пропонував парламенту прийняти законопроект №2720, який передбачав підвищення прожиткового мінімуму.

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