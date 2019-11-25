Комітет Ради розгляне закон щодо витрат на виплату пільгових пенсій

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Законом пропонується здійснювати фінансування витрат за рахунок держбюджету

Комітет Верховної ради з питань екологічної політики та природокористування розгляне проект закону №2380 "Про внесення змін до закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" щодо витрат на виплату і доставку пільгових пенсій". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на порядок денний засідання комітетів, опублікований на сайті ВР.

Так, засідання комітету відбудеться 26 листопада.

"Законопроекти, з опрацювання яких комітет не є головним: проект закону про внесення змін до закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" щодо витрат на виплату і доставку пільгових пенсій (р.№2380, н.д. О.Василевська-Смаглюк)", - сказано у порядку денному.

Зазначимо, проектом передбачається, що фінансування фактичних витрат на виплату і доставку пенсій, які призначені на пільгових умовах для працівників зони відчуження і зони безумовного (обов’язкового) відселення, здійснюється за рахунок коштів державного бюджету України.

"Змінюється механізм покриття витрат Пенсійного фонду на виплату і доставку пенсій за віком, призначених на пільгових умовах, а також запроваджується механізм розстрочення сплати заборгованості із вищезазначених витрат", - вказано у пояснювальній записці до проекту.

Нагадаємо, Пенсійний фонд України виявив у пенсійних справах українців 150 258 невірних записів. Так, Пенсійний фонд здійснив перевірку актуальності даних про паспортні документи в електронних пенсійних справах на підставі інформації Державної міграційної служби.

Як писало РБК-Україна, міністр фінансів Оксана Маркарова заявила, що перерахунок пенсій планується провести з квітня місяця.