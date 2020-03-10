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Комітет Ради розгляне закон про відкриття українцям доступу в кадастри

Новини » Політика     10.03.2020 - 15:24
Комітет Ради розгляне закон про відкриття українцям доступу в кадастри
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Законопроект Кабміну буде розглянутий у другому читанні

Комітет з питань аграрної та земельної політики на своєму засіданні у середу, 11 березня, розгляне законопроект №2370 Кабінету міністрів Олексія Гончарука щодо відкриття українцям доступу в кадастри. Про це свідчить порядок денний засідання комітету, опублікований на сайті парламенту.

Засідання комітету розпочнеться об 11:00. Так, законопроект уряду розглянуть у другому читанні.

"Законопроекти, з опрацювання яких комітет визначено головним: проект закону про національну інфраструктуру геопросторових даних (р.№2370, друге читання)", - вказано у порядку денному.

Крім того, парламентарі розглянуть законопроект №2064 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання розвитку виноградарства в Україні".

Крім того, комітет розгляне проект закону №3091 "Про державний екологічний контроль". Він не є головним з розгляду цього документу.

Нагадаємо, Рада на початку грудня прийняла за основу в першому читанні законопроект №2370 "Про національну інфраструктуру геопросторових даних", яким пропонується відкрити українцям доступ в кадастри. За проект проголосували 322 парламентарія.

Як писало РБК-Україна раніше, на початку листопада уряд Гончарука вніс до Верховної ради законопроект №2370 "Про національну інфраструктуру геопросторових даних".

Відзначимо також, профільний комітет рекомендував Раді прийняти даний проект закону за основу в першому читанні.

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