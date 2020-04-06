Комитет Рады рассмотрит закон об основаниях отсутствия нардепа на заседании ВР

Комитет Верховной рады по вопросам предотвращения коррупции рассмотрит законопроект №2328 об основаниях отсутствия народного депутата на заседании ВР. Об этом свидетельствует повестка дня заседаний комитетов, опубликованная на сайте парламента.

В частности, заседание комитета состоится во вторник, 7 апреля, в режиме видеоконференции.

"Проекты нормативно-правовых актов, которые нуждаются в дополнительной правовой оценке... Проект закона о внесении изменений в Регламент Верховной рады Украины по поводу оснований для отсутствия народного депутата на пленарных заседаниях Верховной рады или заседаниях комитетов ВРУ (р.№2328, н.д. О.Качура, Шуфрич)", - указано в сообщении.

Напомним, ранее комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной рады Украины рекомендовал парламенту отклонить законопроект о внесении изменений в Регламент по поводу оснований для отсутствия народного депутата на пленарных заседаниях или заседаниях комитетов.

Так, члены комитета рассмотрели доработанный законопроект №2328. Комитет мотивировал свое решение тем, что нардепы не могут иметь другого представительского мандата, быть на государственной службе, занимать другие оплачиваемые должности, заниматься другой оплачиваемой или предпринимательской деятельностью (кроме преподавательской, научной и творческой деятельности).

Как писало РБК-Украина, в начале декабря анонсировалось, что комитет Верховной рады по вопросам антикоррупционной политики рассмотрит на своем заседании законопроект №2328.

Отметим, в конце октября 2019 года вступил в силу закон о лишении нардепов выплат за прогулы.