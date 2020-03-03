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Комітет Ради розгляне закон про підстави звільнення директора НАБУ

Новини » Політика     03.03.2020 - 14:55
Комітет Ради розгляне закон про підстави звільнення директора НАБУ
Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Антикорупційний комітет також прийме рішення по постанові щодо звільнення Ситника

Комітет Верховної ради з питань антикорупційної політики у вівторок, 3 березня, розгляне законопроект про підстави звільнення директора Національного антикорупційного бюро України. Про це свідчить порядок денний засідань комітетів, опублікований на сайті ВР.

Зокрема, комітет визначено головним з опрацювання цього проекту.

"Проект закону про внесення змін до закону "Про Національне антикорупційне бюро України" щодо підстав звільнення директора Національного бюро за корупційне або пов'язане з корупцією правопорушення (р.№2656, н.д. О.Гончаренко)", - сказано у повідомленні.

Також нардепи розглянуть і проект постанови №3039 про звільнення Ситника з посади Директора Національного антикорупційного бюро України.

Нагадаємо, фракція "Слуга народу" подасть законопроект щодо звільнення директора Національного антикорупційного бюро України, про що повідомив замголови комітету з питань організації державної влади Олександр Качура.

Так, нардеп Олексій Гончаренко анонсував, що подав до парламенту відповідний проект закону.

Як писало РБК-Україна, на початку лютого в парламент внесли постанову №3039 про звільнення Ситника.

Додамо також, Держбюро розслідувань підозрює Ситника в тому, що він за чужий рахунок відпочивав на території мисливського господарства "Поліське - Сарни" в Рівненській області, загальна сума якого склала не менше півмільйона гривень.

"Слуга народу" подасть законопроект щодо звільнення директора НАБУ На засідання фракції "Слуга народу" запрошені Рябошапка і Ситник
Новини України НАБУАртем Сытник
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