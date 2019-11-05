Комитет Рады рассмотрит закон о ликвидации налоговой милиции на этой неделе

В среду, 6 ноября, комитет Верховной рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рассмотрит законопроект №1208-2 "О Бюро финансовых расследований", которым предлагается ликвидация налоговой милиции. Об этом указано в повестке дня комитета.

В частности, комитет рассмотрит документ во втором чтении.

"Для принятия решения... Проект закона "О Бюро финансовых расследований", поданный н. д. Украина Василевской-Смаглюк А.Н. и Монастырским Д.А., рег. №1208-2 от 18.09.2019 г. (второе чтение)", - говорится в повестке дня.

Как писало РБК-Украина ранее, в начале октября парламент поддержал за основу в первом чтении законопроект №1208-2 "О Бюро финансовых расследований", которым предлагается ликвидация налоговой милиции. За него проголосовали 270 нардепов.

Напомним, 28 сентября Кабмин возобновил полномочия налоговой милиции в Государственной фискальной службе до образования нового органа.

Как писало РБК-Украина ранее, в сентябре 20170го правительство одобрило законопроект о ликвидации налоговой милиции. Вместо нее тогда планировалось создать Службу финансовых расследований.

Так, в феврале 2017 года Верховная Рада 8 созыва отказалась вернуть полномочия налоговой милиции. РБК-Украина в своем материале "Откройте полиции: как Верховная рада лишалась, но не избавилась налоговой милиции" объясняло, что нардепы отказались поддержать поправку №10 в законопроекте №0940 относительно налогообложения наследства. Суть изменения сводилась к устранению ошибки, допущенной парламентом при голосовании налоговых изменений в "бюджетную ночь". В результате ошибки налоговую милицию ликвидировали с 1 января 2017 года. Правку нардепы в результате отклонили.

Стоит также отметить, в марте 2018-го Александр Данилюк, который занимал должность главы Минфина, заявлял, что налоговая милиция уже больше года находится вне закона, однако продолжает финансироваться за счет государственных средств.