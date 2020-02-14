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Комитет Рады рассмотрит закон Кабмина по соглашению о мультимодальных перевозках

Новости » Политика     14.02.2020 - 14:43
Комитет Рады рассмотрит закон Кабмина по соглашению о мультимодальных перевозках
Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

Принятие закона будет способствовать интенсификации товародвижения между Украиной и ЕС

Комитет Верховной рады по вопросам транспорта и инфраструктуры в пятницу, 14 февраля, рассмотрит законопроект Кабинета министров №0010 "О присоединении к Соглашению о развитии мультимодальных перевозок ТРАСЕКА". Об этом свидетельствует повестка дня заседания комитета.

При этом комитет не является главным по рассмотрению этого закона.

"Законопроекты, по которым комитет не является главным: проект закона о присоединении к Соглашению о развитии мультимодальных перевозок ТРАСЕКА (р.№0010, КМУ)", - указано в сообщении.

Напомним, в конце ноября в Раде появился текст законопроекта Кабинета министров №0010 "О присоединении к соглашению о развитии мультимодальных перевозок ТРАСЕКА". В пояснительной записке указано, что проект закона был разработан с целью обеспечения выполнения внутригосударственных процедур, необходимых для присоединения к Соглашению о развитии мультимодальных перевозок ТРАСЕКА.

Как писало РБК-Украина ранее, Кабмин внес в Раду законопроект №0010 "О присоединении к соглашению о развитии мультимодальных перевозок ТРАСЕКА" 21 ноября, однако сначала текст отсутствовал.

Так, в ходе заседание 20 ноября Кабмин одобрил законопроект о присоединении к Соглашению о развитии мультимодальных перевозок TРACEКA. Это будет способствовать развитию мультимодальных перевозок и интенсификации товародвижения между Украиной и ЕС.

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