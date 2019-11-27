В Раде появился текст закона о присоединении к соглашению о мультимодальных перевозках

Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

Принятие закона создаст правовые основания для осуществления мультимодальных перевозок в регионе ТРАСЕКА

В Верховной раде появился текст законопроекта Кабинета министров №0010 "О присоединении к соглашению о развитии мультимодальных перевозок ТРАСЕКА". Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

В пояснительной записке указано, что проект закона был разработан с целью обеспечения выполнения внутригосударственных процедур, необходимых для присоединения к Соглашению о развитии мультимодальных перевозок ТРАСЕКА.

Соответствующее соглашение было подписано 16 июня 2009 года в городе Чолпон-Ата, Иссык-Куль, для совершенствования нормативно-правовой базы, улучшения условий осуществления перевозок в регионе стран-участниц международного транспортного коридора Европа - Кавказ - Азия, а также упрощения процедур выполнения мультимодальных перевозок.

"Соглашение определяет основные условия осуществления мультимодальных перевозок между странами ТРАСЕКА и дает возможность получить определенные преимущества перед другими государствами в обеспечении этого вида перевозок, окажет положительное влияние на повышение конкурентоспособности транспортной системы Украины, будет способствовать развитию транзитного потенциала и увеличению экспорта транспортных услуг Украины", - указано в пояснительной.

Подчеркивается, что принятие правительственного закона создаст правовые основания для осуществления мультимодальных перевозок в регионе ТРАСЕКА и не требует финансирования из государственного или местного бюджетов.

Напомним, Кабмин внес в Раду законопроект №0010 "О присоединении к соглашению о развитии мультимодальных перевозок ТРАСЕКА" 21 ноября, однако до сегодняшнего дня текст проекта отсутствовал на сайте ВР.

Как писало РБК-Украина, в январе 2007 года Украина присоединилась к соглашению о развитии транспортного коридора "Европа-Кавказ-Азия".

Отметим, в ходе заседание 20 ноября Кабмин одобрил законопроект о присоединении к Соглашению о развитии мультимодальных перевозок TРACEКA. Это будет способствовать развитию мультимодальных перевозок и интенсификации товародвижения между Украиной и ЕС.