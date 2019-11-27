ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Раде появился текст закона о присоединении к соглашению о мультимодальных перевозках

Новости » Политика     27.11.2019 - 12:50
В Раде появился текст закона о присоединении к соглашению о мультимодальных перевозках
Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

Принятие закона создаст правовые основания для осуществления мультимодальных перевозок в регионе ТРАСЕКА

В Верховной раде появился текст законопроекта Кабинета министров №0010 "О присоединении к соглашению о развитии мультимодальных перевозок ТРАСЕКА". Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

В пояснительной записке указано, что проект закона был разработан с целью обеспечения выполнения внутригосударственных процедур, необходимых для присоединения к Соглашению о развитии мультимодальных перевозок ТРАСЕКА.

Соответствующее соглашение было подписано 16 июня 2009 года в городе Чолпон-Ата, Иссык-Куль, для совершенствования нормативно-правовой базы, улучшения условий осуществления перевозок в регионе стран-участниц международного транспортного коридора Европа - Кавказ - Азия, а также упрощения процедур выполнения мультимодальных перевозок.

"Соглашение определяет основные условия осуществления мультимодальных перевозок между странами ТРАСЕКА и дает возможность получить определенные преимущества перед другими государствами в обеспечении этого вида перевозок, окажет положительное влияние на повышение конкурентоспособности транспортной системы Украины, будет способствовать развитию транзитного потенциала и увеличению экспорта транспортных услуг Украины", - указано в пояснительной.

Подчеркивается, что принятие правительственного закона создаст правовые основания для осуществления мультимодальных перевозок в регионе ТРАСЕКА и не требует финансирования из государственного или местного бюджетов.

Напомним, Кабмин внес в Раду законопроект №0010 "О присоединении к соглашению о развитии мультимодальных перевозок ТРАСЕКА" 21 ноября, однако до сегодняшнего дня текст проекта отсутствовал на сайте ВР.

Как писало РБК-Украина, в январе 2007 года Украина присоединилась к соглашению о развитии транспортного коридора "Европа-Кавказ-Азия".

Отметим, в ходе заседание 20 ноября Кабмин одобрил законопроект о присоединении к Соглашению о развитии мультимодальных перевозок TРACEКA. Это будет способствовать развитию мультимодальных перевозок и интенсификации товародвижения между Украиной и ЕС.

В Раде зарегистрировали закон о выплате пенсий жителям ОРДЛО В Раде рассказали, когда в парламент внесут изменения в Конституцию по децентрализации
Новости Украины Кабинет Министров УкраинызаконопроектперевозкиВерховная Рада
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь