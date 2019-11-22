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Кабмин внес в ВР закон о присоединении к соглашению о мультимодальных перевозках

Новости » Экономика     22.11.2019 - 12:41
Кабмин внес в ВР закон о присоединении к соглашению о мультимодальных перевозках
Фото: Кабмин (Виталий Носач/РБК-Украина)

Сейчас текст законопроекта отсутствует на сайте парламента

Кабинет министров Украины внес в Верховную раду законопроект №0010 "О присоединении к соглашению о развитии мультимодальных перевозок ТРАСЕКА". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте парламента.

Соответствующий проект закона был зарегистрирован в Раде 21 ноября. Сейчас текст проекта отсутствует на сайте ВР.

Последний этап прохождения документа - передан на рассмотрение руководству.

Отметим, ТРАСЕКА - это программа международного сотрудничества между Европейским союзом и странами-партнерами по организации транспортного коридора "Европа - Кавказ - Азия".

Напомним, в январе 2007 года Украина присоединилась к соглашению о развитии транспортного коридора "Европа-Кавказ-Азия".

Как писало РБК-Украина, в ходе заседания 20 ноября Кабмин одобрил законопроект о присоединении к Соглашению о развитии мультимодальных перевозок TРACEКA. Это будет способствовать развитию мультимодальных перевозок и интенсификации товародвижения между Украиной и ЕС.

Кроме того, правительство одобрило законопроект о таможенном тарифе Украины, предусматривающий упрощение процедуры таможенного оформления товаров и адаптацию статистической системы к международным стандартам.

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