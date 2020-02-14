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Комітет Ради розгляне закон Кабміну щодо угоди про мультимодальні перевезення

Новини » Політика     14.02.2020 - 14:43
Комітет Ради розгляне закон Кабміну щодо угоди про мультимодальні перевезення
Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Прийняття закону сприятиме інтенсифікації руху товарів між Україною та ЄС

Комітет Верховної ради з питань транспорту та інфраструктури у п'ятницю, 14 лютого, розгляне законопроект Кабінету міністрів №0010 "Про приєднання до Угоди про розвиток мультимодальних перевезень ТРАСЕКА". Про це свідчить порядок денний засідання комітету.

При цьому комітет не є головним з розгляду цього закону.

"Законопроекти, з опрацювання яких комітет не є головним: проект закону про приєднання до Угоди про розвиток мультимодальних перевезень ТРАСЕКА (р.№0010, КМУ)", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, наприкінці листопада у Раді з'явився текст законопроекту Кабінету міністрів №0010 "Про приєднання до угоди про розвиток мультимодальних перевезень ТРАСЕКА". У пояснювальній записці зазначено, що проект закону був розроблений з метою забезпечення виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для приєднання до Угоди про розвиток мультимодальних перевезень ТРАСЕКА.

Як писало РБК-Україна раніше, Кабмін вніс у Раду законопроект №0010 "Про приєднання до угоди про розвиток мультимодальних перевезень ТРАСЕКА" 21 листопада, однак спочатку текст був відсутній.

Так, у ході засідання 20 листопада Кабмін схвалив законопроект про приєднання до Угоди про розвиток мультимодальних перевезень TРACEКA. Це сприятиме розвитку мультимодальних перевезень та інтенсифікації руху товарів між Україною та ЄС.

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