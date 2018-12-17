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Комітет Ради розгляне "мовний закон" у середу

Новини » Політика    17.12.2018 - 14:13
Комітет Ради розгляне "мовний закон" у середу
Фото: Микола Княжицький (yatsenyuk.org.ua)

Закон отримав велику кількість поправок від нардепів до другого читання

Профільний комітет парламенту у середу розгляне "мовний закон" - законопроект про забезпечення функціонування української мови як державної, який має бути підготовлений до другого читання. Про це заявив голова комітету з питань духовності і культури Микола Княжицький, передає кореспондент РБК-Україна.

Голова комітету сподівається на успішний розгляд документу.

"На цьому тижні ми будемо розглядати в нашому комітеті законопроект про застосування української мови як державної. Я сподіваюсь, що успішно розглянемо цей законопроект", - повідомив Княжицький.

Парламентар наголосив, що закон отримав велику кількість поправок від народних депутатів.

"Законопроект включає понад 2 тисячі правок. Будемо готові до того, щоб разом з українським парламентом затвердити цей законопроект і зробити ще один крок до затвердження нашої незалежності", - додав він.

Так, згідно графіку засідань, комітет планує розглянути законопроект №5670-д "Про забезпечення функціонування української мови як державної" 19 грудня. Початок засідання о 15:00.

Нагадаємо, раніше помічник глави комітету з питань культури і духовності Юрій Крайняк заявив, що в комітеті очікують понад тисячу поправок до прийнятого в першому читанні "мовного закону".

Як писало РБК-Україна раніше, 4 жовтня 2018 року Верховна рада прийняла в першому читанні законопроект "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Підкреслимо, з редакції під стенограму була вилучена норма про так званих мовних інспекторів.

Після прийняття документа в першому читанні спікер Верховної ради Андрій Парубій заявив, що перед другим читанням законопроекту про державну мову очікується гостра дискусія.

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