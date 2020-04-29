Комитет Рады рассмотрит программу деятельности Кабмина

Фото: Кабмин (Виталий Носач/РБК-Украина)

Рассмотрение состоится в четверг, 30 апреля

Комитет Верховной рады по вопросам экономического развития рассмотрит программу деятельности Кабинета министров. Об этом свидетельствует повестка дня заседания комитета, опубликованная на сайте парламента.

Заседание комитета состоится в четверг, 30 апреля.

"Законопроекты, по которым комитет определен главным: проект постановления о Программе деятельности Кабинета министров Украины (р.№3330, КМУ)", - указано в повестке.

Напомним, комитет Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики отправил на доработку программу деятельности Кабинета министров Украины под председательством Дениса Шмыгаля. В комитете документ назвали "рефератом".

Как писало РБК-Украина, ранее на сайте Верховной рады была обнародована Программа деятельности Кабинета министров Украины во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем. В документе подчеркивалось, что, реагируя на текущие вызовы, "правительство направит первоочередные усилия на решение задач, которые ставит перед Украиной мировая пандемия COVID-19".

Так, в случае утверждения Программы правительство получит годовой иммунитет, а Рада не сможет уволить премьера. В то же время правительство Алексея Гончарука имело иммунитет до октября 2020 года, но глава КМУ добровольно подал в отставку.

Подчеркнем, по данным последних соцопросов, большинство украинцев недовольны деятельностью премьер-министра Дениса Шмыгаля.