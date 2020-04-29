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Комітет Ради розгляне програму діяльності Кабміну

Новини » Політика     29.04.2020 - 17:34
Комітет Ради розгляне програму діяльності Кабміну
Фото: Кабмін (Віталій Носач/РБК-Україна)

Розгляд відбудеться у четвер, 30 квітня

Комітет Верховної ради з питань економічного розвитку розгляне програму діяльності Кабінету міністрів. Про це свідчить порядок денний засідання комітету, опублікована на сайті парламенту.

Засідання комітету відбудеться у четвер, 30 квітня.

"Законопроекти, з опрацювання яких комітет визначено головним: проект постанови про Програму діяльності Кабінету міністрів України (р.№3330, КМУ)", - зазначено в порядку.

Нагадаємо, комітет Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики відправив на доопрацювання програму діяльності Кабінету міністрів України під головуванням Дениса Шмигаля. У комітеті документ назвали "рефератом".

Як писало РБК-Україна, раніше на сайті Верховної ради була оприлюднена Програма діяльності Кабінету міністрів України на чолі з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем. У документі підкреслювалося, що, реагуючи на поточні виклики, "уряд направить першочергові зусилля на вирішення завдань, які ставить перед Україною світова пандемія COVID-19".

Так, у разі затвердження Програми уряд отримає річний імунітет, а Рада не зможе звільнити прем'єра. Водночас уряд Олексія Гончарука мав імунітет до жовтня 2020 року, але глава КМУ добровільно подав у відставку.

Підкреслимо, за даними останніх соцопитувань, більшість українців незадоволені діяльністю прем'єр-міністра Дениса Шмигаль.

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