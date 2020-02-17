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Комітет Ради розгляне звіт уряду на цьому тижні

Новини » Політика     17.02.2020 - 11:21
Комітет Ради розгляне звіт уряду на цьому тижні
Фото: Дмитро Разумков (Віталій Носач/РБК-Україна)

За словами Разумкова, звіт Кабміну вже надійшов до парламенту

Профільний комітет Верховної ради розгляне звіт Кабінету міністрів у середу, 19 лютого. Про це заявив глава парламенту Дмитро Разумков у ході засідання погоджувальної ради, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, звіт Кабміну вже надійшов до парламенту.

"Дійшов, якщо я не помиляюсь, він вже має бути на сайті. Оскільки по процедурі комітети будуть його розглядати. Я б пропонував, щоб це відбулось у середу. Оскільки постанови як такої не може бути, в нас є програма уряду затверджена. Проголосувати за позитивний або негативний ми не можемо. Пропозиція, щоб в п'ятницю ми могли заслухати уряд замість години запитань до уряду", - зазначив спікер Ради.

Нагадаємо, 12 лютого Кабінет міністрів України затвердив проміжний звіт про свою діяльність. "Він буде поданий у парламент на цьому тижні. Обговорили серйозно підсумки п'ятимісячної роботи... Разом зі звітом ми плануємо говорити про майбутнє", - зазначав глава уряду Олексій Гончарук.

Гончарук на зустрічі з президентом Володимиром Зеленським обіцяв до 4 лютого підготувати звіт про діяльність Кабінету міністрів. Крім того, він заявив, що представить парламенту концепцію посиленого Кабміну і його часткового організаційного переформатування.

Як писало РБК-Україна, 7 лютого глава Кабміну зазначав, що підготовка звіту майже завершена.

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