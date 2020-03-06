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Комітет Ради розгляне звіт Нацради з питань телерадіомовлення

Новини » Політика     06.03.2020 - 13:57
Комітет Ради розгляне звіт Нацради з питань телерадіомовлення
Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Звіт оприлюднено на сайті Нацради

Профільний комітет парламенту наступного пленарного тижня розгляне звіт Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення за 2019 рік. Про це йдеться у порядку денному комітету Верховної ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, передає кореспондент РБК-Україна.

Зазначимо, що звіт за минулий рік було оприлюднено на сайті Національної ради з питань телебачення та радіомовлення.

"На засіданні 18 березня комітет розгляне звіт Національної ради України
з питань телебачення і радіомовлення за 2019 рік", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський призначив Юрія Зіневича і Валентина Коваля членами Нацради з питань телебачення.

Як писало РБК-Україна, в кінці жовтня набув чинності закон про Національну раді з питань телерадіомовлення щодо вдосконалення процедури звільнення і призначення членів Нацради.

Документом передбачається забезпечити безперервність функціонування відомства: члену Національної ради надається право виконувати обов'язки до призначення нового члена. Також закріплюється обов'язковість одночасного призначення членів Національної ради на всі вакантні посади.

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