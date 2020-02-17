Комитет Рады рассмотрит изменения в ряд законов по объектам повышенной опасности

Комитет Верховной рады по экологической политике и природопользованию рассмотрит законопроект Кабинета министров №2562 об изменениях в некоторые законодательные акты по поводу объектов повышенной опасности. Об этом свидетельствует повестка дня заседаний комитетов, опубликованная на сайте ВР.

В частности, заседание комитета состоится 19 февраля

"Законопроекты, по разработке которых комитет определен главным: проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об объектах повышенной опасности (р.№2562, КМУ)", - сказано в сообщении.

Напомним, Кабмин в начале декабря 2019 года предложил Верховной раде внести изменения в некоторые законодательные акты по поводу объектов повышенной опасности.

Как писало РБК-Украина, в 2011 году Кабинет министров на своем заседании одобрил проект закона, которым предлагалось уменьшить количество разрешительной документации при строительстве объектов повышенной опасности.

Так, в 2015 году Кабмин хотел увеличить до 34 млн гривен страховую сумму для объектов повышенной опасности.