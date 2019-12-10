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Кабмин предлагает Раде внести изменения в ряд законов по объектам повышенной опасности

Новости » Политика     10.12.2019 - 12:37
Кабмин предлагает Раде внести изменения в ряд законов по объектам повышенной опасности
Фото: Кабмин (Виталий Носач/РБК-Украина)

Сейчас текст документа отсутствует на сайте парламента

Кабинет министров Украины предлагает Верховной раде внести изменения в некоторые законодательные акты по поводу объектов повышенной опасности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте парламента.

Соответствующий законопроект №2562 был зарегистрирован в Раде во вторник, 10 декабря. Последний этап прохождения документа - передан на рассмотрение руководству.

Сейчас текст документа отсутствует на сайте парламента.

Отметим, Кабмин вносил в парламент предыдущего созыва законопроект с аналогичным названием, однако он был отозван.

Документом предлагалось упорядочить процедуру отнесения объектов к ОПО; уменьшить административное давление на субъекты хозяйствования, отменив согласование плана локализации и ликвидации аварий и передачи функций по обеспечению безопасности и защиты населения за пределами ОПО на местные органы исполнительной власти. Также предлагалось распределение ОПО на три класса в соответствии с действующим законодательством с целью разграничения требований с учетом класса опасности и установления более конкретных требований к каждому классу ОПО.

Напомним, в 2011 году Кабинет министров на своем заседании одобрил проект закона, которым предлагалось уменьшить количество разрешительной документации при строительстве объектов повышенной опасности.

Как писало РБК-Украина, в 2015 году Кабинет министров хотел увеличить до 34 млн гривен страховую сумму для объектов повышенной опасности.

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