Комітет Ради розгляне зміни в ряд законів щодо об'єктів підвищеної небезпеки

Комітет Верховної ради з екологічної політики та природокористування розгляне законопроект Кабінету міністрів №2562 про зміни до деяких законодавчих актів щодо об'єктів підвищеної небезпеки. Про це свідчить порядок денний засідань комітетів, опублікований на сайті ВР.

Зокрема, засідання комітету відбудеться 19 лютого

"Законопроекти, з розробки яких комітет визначено головним: проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України про об'єкти підвищеної небезпеки (р.№2562, КМУ)", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, Кабмін на початку 2019 року запропонував Верховній раді внести зміни до деяких законодавчих актів щодо об'єктів підвищеної небезпеки.

Як писало РБК-Україна, в 2011 році Кабінет міністрів на своєму засіданні схвалив проект закону, яким пропонувалося зменшити кількість дозвільної документації при будівництві об'єктів підвищеної небезпеки.

Так, у 2015 році Кабмін хотів збільшити до 34 млн гривень страхову суму для об'єктів підвищеної небезпеки.