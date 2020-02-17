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Комитет Рады рассмотрит изменения в ряд законов по объектам повышенной опасности

Новости » Политика     17.02.2020 - 16:59
Комитет Рады рассмотрит изменения в ряд законов по объектам повышенной опасности
Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

Заседание комитета состоится 19 февраля

Комитет Верховной рады по экологической политике и природопользованию рассмотрит законопроект Кабинета министров №2562 об изменениях в некоторые законодательные акты по поводу объектов повышенной опасности. Об этом свидетельствует повестка дня заседаний комитетов, опубликованная на сайте ВР.

В частности, заседание комитета состоится 19 февраля

"Законопроекты, по разработке которых комитет определен главным: проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об объектах повышенной опасности (р.№2562, КМУ)", - сказано в сообщении.

Напомним, Кабмин в начале декабря 2019 года предложил Верховной раде внести изменения в некоторые законодательные акты по поводу объектов повышенной опасности.

Как писало РБК-Украина, в 2011 году Кабинет министров на своем заседании одобрил проект закона, которым предлагалось уменьшить количество разрешительной документации при строительстве объектов повышенной опасности.

Так, в 2015 году Кабмин хотел увеличить до 34 млн гривен страховую сумму для объектов повышенной опасности.

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