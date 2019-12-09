ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Раде рассмотрят законы о внутреннем водном транспорте

Новости » Политика     09.12.2019 - 16:17
В Раде рассмотрят законы о внутреннем водном транспорте
Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

Заседание транспортного комитета состоится 11 декабря в 15:00

Комитет парламента по вопросам транспорта и инфраструктуры рассмотрит законопроекты о внутреннем водном транспорте на этой неделе. Об этом свидетельствует повестка дня заседаний комитетов, опубликованная на сайте Верховной рады.

Так, заседание комитета состоится в среду, 11 декабря, в 15:00.

"Законопроекты, по которым комитет определен главным: проект закона о внутреннем водном транспорте (р.№1182, н.д. М. Величкович и др.). Проект закона о внутреннем водном транспорте (р.№1182-1, н. д. Ю. Кисель и др.)", - указано в повестке дня.

Кроме того, члены комитета рассмотрят включение в повестку дня второй сессии еще одного альтернативного законопроекта №1182-2.

Законопроектами предусматривается урегулировать использование речных водных путей и их береговых полос для судоходства.

Напомним, в конце сентября комитет Верховной рады по вопросам экологической политики и природопользования анонсировал на ближайших заседаниях рассмотрение законопроектов о внутреннем водном транспорте.

Как писало РБК-Украина ранее, в начале 2019-го Владимир Омелян, возглавлявший Министерство инфраструктуры, подчеркивал, что для развития грузопотока на Днепре Рада должна принять закон о внутреннем водном транспорте.

Комитет рассмотрит заявление Рады об осуждении РФ в связи с задержанием Мазура В Раде рассмотрят закон о криминализации незаконной добычи янтаря
Новости Украины Верховная Рада
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь