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Комітет Ради розгляне доопрацьований закон про внутрішній водний транспорт

Новини » Політика     14.02.2020 - 13:39
Комітет Ради розгляне доопрацьований закон про внутрішній водний транспорт
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Комітет розглядав відповідний проект закону у грудні

Комітет Верховної ради з питань транспорту та інфраструктури у пятницю, 14 лютого, розгляне законопроект №1182-1-д "Про внутрішній водний транспорт". Про це свідчить порядок денний засідання комітету.

Комітет визначено головним з опрацювання цього закону.

"Законопроекти, з опрацювання яких комітет визначено головним: проект закону про внутрішній водний транспорт (р.№1182-1-д, н.д. Ю.Кісєль та ін.)", - вказано у повідомленні.

Крім того, члени комітету розглянуть доцільність внесення на розгляд ВР законопроекту "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо створення Державного фонду внутрішніх водних шляхів".

Нагадаємо, комітет розглядав законопроекти про внутрішній водний транспорт на своєму засідання 11 грудня.

Як писало РБК-Україна, наприкінці вересня комітет Верховної ради з питань екологічної політики та природокористування анонсував на найближчих засіданнях розгляд законопроектів про внутрішній водний транспорт.

Зазначимо, на початку 2019-го Володимир Омелян, який очолював Міністерство інфраструктури, підкреслював, що для розвитку вантажопотоку на Дніпрі Рада повинна прийняти закон про внутрішній водний транспорт.

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