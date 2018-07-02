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Комитет Рады может рассмотреть законопроекты о снятии депутатской неприкосновенности 4 июля

НовостиПолитика    02.07.2018 - 15:05
Фото: Андрей Парубий (РБК-Украина)
Фото: Андрей Парубий (РБК-Украина)

Рада может рассмотреть снятие неприкосновенности с народных депутатов в первую неделю сентября

Комитет Верховной рады Украины может рассмотреть законопроекты о снятии депутатской неприкосновенности в среду, 4 июля 2018 года. Об этом сообщил во время брифинга глава ВР Андрей Парубий, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, Рада может рассмотреть данный вопрос в первую неделю сентября.

"Вы знаете, что мы прошли первый этап и что есть решение Конституционного суда (относительно законопроектов о снятии неприкосновенности, - ред..). Сегодня у нас нет решения комитета. Даже если решение будет в эту среду, нам необходимо будет проанализировать с главами фракций, ставить ли его в летние недели, или поставить в первую неделю сентября", - сообщил Парубий.

По его словам, решение комитета будет в ближайшее время.

Напомним, ранее сообщалось, что Конституционный суд Украины (КСУ) признал конституционным внесенный народными депутатами законопроект №6773 о внесении изменений в основной закон в части отмены депутатской неприкосновенности.

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Теги публикации: Андрей Парубий, неприкосновенность, Верховная Рада  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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