Комітет Ради може розглянути законопроекти про зняття депутатської недоторканності 4 липня

Рада може розглянути зняття недоторканності з народних депутатів у перший тиждень вересня

Комітет Верховної ради України може розглянути законопроекти про зняття депутатської недоторканності у середу, 4 липня 2018 року. Про це повідомив під час брифінгу голова ВР Андрій Парубій, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, Рада може розглянути це питання у перший тиждень вересня.

"Ви знаєте, що ми пройшли перший етап і що є рішення Конституційного суду (щодо законопроектів про зняття недоторканності, - ред..). Сьогодні у нас немає рішення комітету. Навіть якщо рішення буде в цю середу, нам необхідно буде проаналізувати з головами фракцій, чи ставити його в літні тижні, або поставити в перший тиждень вересня", - повідомив Парубій.

За його словами, рішення комітету буде найближчим часом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Конституційний суд України (КСУ) визнав конституційним внесений народними депутатами законопроект №6773 про внесення змін в основний закон в частині скасування депутатської недоторканності.