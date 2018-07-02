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Комітет Ради може розглянути законопроекти про зняття депутатської недоторканності 4 липня

НовиниПолітика    02.07.2018 - 15:05
Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна)
Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна)

Рада може розглянути зняття недоторканності з народних депутатів у перший тиждень вересня

Комітет Верховної ради України може розглянути законопроекти про зняття депутатської недоторканності у середу, 4 липня 2018 року. Про це повідомив під час брифінгу голова ВР Андрій Парубій, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, Рада може розглянути це питання у перший тиждень вересня.

"Ви знаєте, що ми пройшли перший етап і що є рішення Конституційного суду (щодо законопроектів про зняття недоторканності, - ред..). Сьогодні у нас немає рішення комітету. Навіть якщо рішення буде в цю середу, нам необхідно буде проаналізувати з головами фракцій, чи ставити його в літні тижні, або поставити в перший тиждень вересня", - повідомив Парубій.

За його словами, рішення комітету буде найближчим часом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Конституційний суд України (КСУ) визнав конституційним внесений народними депутатами законопроект №6773 про внесення змін в основний закон в частині скасування депутатської недоторканності.

Рада розгляне обрання суддів КСУ цього тижня, - Парубій Робоча група опрацювала більше половини правок до виборчого кодексу, - Парубій
Теги публікації: Андрій Парубій, неприкосновенность, Верховна Рада  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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