КС признал конституционным законопроект о снятии депутатской неприкосновенности

Данный закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования

Конституционный суд Украины (КСУ) признал конституционным внесенный народными депутатами законопроект №6773 о внесении изменений в Основной закон в части отмены депутаткой неприкосновенности. Об этом говорится в заключительных положениях вывода КС в деле об отмене депутатской неприкосновенности, опубликованных на официальном сайте ведомства.

Так, в документе отмечается, что данный закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, в целом отвечает требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины.

"Заключение Конституционного суда Украины является обязательным, окончательным и не подлежащим обжалованию", - сообщает пресс-служба.

В КС подчеркивают, что необходимо учитывать состояние политической и правовой системы Украины.

"Конституционный суд Украины неоднократно отмечал, что неприкосновенность народных депутатов Украины не является личной привилегией, индивидуальным правом народного депутата Украины, а имеет публично-правовой характер; она направлена на ограждение народного депутата Украины от незаконного вмешательства в его деятельность, на обеспечение беспрепятственного и эффективного осуществления им своих функций и надлежащего (нормального) функционирования парламента", - говорится в документе.

Отметим, КСУ начал рассматривать законопроект об отмене неприкосновенности депутатов Верховной рады Украины на предмет соответствия Конституции Украины в апреле 2018 года.

Напомним, вчера, 6 июня, в Верховной раде Украины подтвердили информацию о том, что Конституционный суд Украины принял решение об ограничении депутатской неприкосновенности.