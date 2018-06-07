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КС признал конституционным законопроект о снятии депутатской неприкосновенности

НовостиПолитика    07.06.2018 - 13:27
Фото: значок народного депутата Украины (www.facebook.com jizn.info)
Фото: значок народного депутата Украины (www.facebook.com jizn.info)

Данный закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования

Конституционный суд Украины (КСУ) признал конституционным внесенный народными депутатами законопроект №6773 о внесении изменений в Основной закон в части отмены депутаткой неприкосновенности. Об этом говорится в заключительных положениях вывода КС в деле об отмене депутатской неприкосновенности, опубликованных на официальном сайте ведомства.

Так, в документе отмечается, что данный закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, в целом отвечает требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины.

"Заключение Конституционного суда Украины является обязательным, окончательным и не подлежащим обжалованию", - сообщает пресс-служба.

В КС подчеркивают, что необходимо учитывать состояние политической и правовой системы Украины.

"Конституционный суд Украины неоднократно отмечал, что неприкосновенность народных депутатов Украины не является личной привилегией, индивидуальным правом народного депутата Украины, а имеет публично-правовой характер; она направлена на ограждение народного депутата Украины от незаконного вмешательства в его деятельность, на обеспечение беспрепятственного и эффективного осуществления им своих функций и надлежащего (нормального) функционирования парламента", - говорится в документе.

Отметим, КСУ начал рассматривать законопроект об отмене неприкосновенности депутатов Верховной рады Украины на предмет соответствия Конституции Украины в апреле 2018 года.

Напомним, вчера, 6 июня, в Верховной раде Украины подтвердили информацию о том, что Конституционный суд Украины принял решение об ограничении депутатской неприкосновенности.

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Теги публикации: Конституционный суд Украины, неприкосновенность, Закон  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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