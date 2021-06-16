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Комітет Ради розкритикував закони, що скасовують контроль НАЗК за фінансами партій

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Україна, Середа 16 червня 2021 13:22
Комітет Ради розкритикував закони, що скасовують контроль НАЗК за фінансами партій Фото: в Раді розкритикували законопроекти, що скасовують контроль НАЗК за фінансами партій (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Комітет Верховної ради з питань антикорупційної політики розкритикував законопроекти, що скасовують контроль Нацагентства з запобігання корупції за фінансами партій. Йдеться про проекти №№5253-5253-1.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

"Під час розгляду законопроекту №5253 народні депутати звернули увагу на врахування роз’яснень Комітету і зменшення невизначеності. Комітет пропонує внести уточнення, поширивши обмеження щодо використання коштів державної фінансової підтримки політичних партій на доходи, отримані від перебування таких коштів на депозитному рахунку", - сказано у повідомленні.

Комітет підкреслює, що формулювання статті 17 законопроекту може призвести до корупційних ризиків, а саме, втрати потенційної можливості НАЗК виконувати свої функції в частині перевірки фінансових звітів політпартій.

У статті вказано, що НАЗК "не уповноважене надавати правову оцінку якості робіт чи послуг, що надавались політичній партії, їх доцільності для діяльності політичної партії, а також встановлювати фіктивність правочинів і господарських операцій за участю політичної партії, самостійно встановлювати відповідність ринкової вартості наданих послуг".

Отже, Нацагентство не зможе виявляти отримання партіями товарів чи послуг за істотно завищеною чи заниженою вартістю, а також не зможе перевіряти, чи взагалі мали місце вказані у звітах ділові операції.

"Аналогічні зауваження члени комітету висловили до альтернативного законопроекту №5253-1", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, антикорупційний комітет заслухав голову Національного агентства з питань запобігання корупції Олександра Новікова щодо реалізації засад антикорупційної політики у 2020 році.

Як писало РБК-Україна, на початку червня президент Володимир Зеленський просив парламент підтримати антикорупційну стратегію, яку підготував уряд. Документ містить п'ять принципів.

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