Итоги борьбы с коррупцией в 2020: комитет Рады заслушал главу НАПК

Комитет Верховной рады по вопросам антикоррупционной политики заслушал главу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александра Новикова. Его доклад касался реализации основ антикоррупционной политики в 2020 году.

"На своем заседании комитет по вопросам антикоррупционной политики заслушал представления председателя НАПК Александра Новикова ежегодного национального доклада по реализации основ антикоррупционной политики в 2020 году", - говорится в сообщении.

Новиков отметил, что национальный доклад содержит статистические данные и информацию, предоставленную органами власти, детальный анализ главных вызовов в сфере противодействия коррупции за прошлый год.

По его словам, за 2020 год наше государство поднялось на девять позиций в мировом рейтинге снижения уровня коррупции, добавив три балла.

Новиков подчеркнул, что Украина является одним из лидеров в сфере предотвращения коррупции.

"У нас сформирована полная система необходимых органов, что является свидетельством полной имплементации Конвенции ООН против коррупции; сформирована система ІТ-инструментов предотвращения коррупции, часть из которых являются уникальными в мире... Теперь наша с вами общая задача - стать лидерами по использованию этих инструментов и снижению уровня коррупции", - отметил глава НАПК.

Он также проинформировал членов комитета об итогах борьбы с коррупцией в 2020 году.

"Глава НАПК напомнил о решении Конституционного суда, которое "в определенной степени перечеркнуло все достижения". Новиков остановился на проблемных вопросах, которые должны быть решены для обеспечения неотвратимости наказания за коррупционные действия как основного предохранителя совершения таких преступлений", - говорится в сообщении.

По его мнению, для достижения лучших результатов в следующем году парламент должен в ближайшее время утвердить антикоррупционную стратегию.