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Зеленский просит Раду принять антикоррупционную стратегию: она содержит 5 принципов

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Киев, Понедельник 07 июня 2021 14:36
Зеленский просит Раду принять антикоррупционную стратегию: она содержит 5 принципов Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Украинский президент Владимир Зеленский просит парламент поддержать антикоррупционную стратегию, которую подготовило правительство. Документ содержит пять принципов.

Об этом он заявил на антикоррупционном форуме.

"Парламенту следует сосредоточиться на том, что в последние четыре года в Украине отсутствует программный документ - антикоррупционная стратегия. Депутатам нужно принять как можно быстрее внесенный правительством проект об основах государственной антикоррупционной политики на 2020 - 2024 годы. Она должна содержать пять главных принципов", - отметил Зеленский.

Он также перечислил эти принципы:

  • оптимизация функций государственных органов власти
  • цифровая трансформация и полное открытие данных
  • удобные и законные сервисы
  • неотвратимость наказания за коррупционные правонарушения
  • общественная нетерпимость к коррупции

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский наложит вето на закон, который возвращает наказание в виде тюремного заключение за недостоверное декларирование. В частности, потому что новые правки позволяют записывать имущество на родственников и не декларировать его.

Подробнее о попытке вернуть жесткие меры наказания читайте в материале "Игра вдолгую. Зачем Верховная рада возвращает тюрьму за ложь в декларациях".

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