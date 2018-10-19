Комитет Рады проведет расширенное заседание по обеспечению инсулином

Заседание запланировано на 7 ноября
Комитет Верховной рады по вопросам здравоохранения проведет расширенное заседание по состоянию обеспечения инсулином больных сахарным диабетом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление Рады.
Указано, что заседание запланировано на 7 ноября.
"Участники заседания запланировали провести 7 ноября расширенное заседание Комитета по вопросам здравоохранения о состоянии обеспечения инсулином больных сахарным диабетом", - говорится в сообщении.
Кроме того, комитет принял решение поддержать обращение постоянной комиссии по вопросам бюджета и финансов Киевского областного совета к председателю Верховной рады о необходимости проведения слушаний в комитете для рассмотрения вопроса об отсутствии необходимого финансирования для обеспечения препаратами инсулина больных сахарным диабетом в текущем году.
Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил профильному вице-премьеру проанализировать по областям наличие и потребность в инсулине.
Как писало РБК-Украина в апреле 2015 года, Министерство здравоохранения планирует ввести практику частичного или полного возврата денег, потраченных больными жизненно необходимые лекарства, в частности, инсулин.