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Комитет Рады проведет расширенное заседание по обеспечению инсулином

Новости » Политика    19.10.2018 - 18:00
Фото: заседание комитета (iportal.rada.gov.ua)
Фото: заседание комитета (iportal.rada.gov.ua)

Заседание запланировано на 7 ноября

Комитет Верховной рады по вопросам здравоохранения проведет расширенное заседание по состоянию обеспечения инсулином больных сахарным диабетом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление Рады.

Указано, что заседание запланировано на 7 ноября.

"Участники заседания запланировали провести 7 ноября расширенное заседание Комитета по вопросам здравоохранения о состоянии обеспечения инсулином больных сахарным диабетом", - говорится в сообщении.

Кроме того, комитет принял решение поддержать обращение постоянной комиссии по вопросам бюджета и финансов Киевского областного совета к председателю Верховной рады о необходимости проведения слушаний в комитете для рассмотрения вопроса об отсутствии необходимого финансирования для обеспечения препаратами инсулина больных сахарным диабетом в текущем году.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил профильному вице-премьеру проанализировать по областям наличие и потребность в инсулине.

Как писало РБК-Украина в апреле 2015 года, Министерство здравоохранения планирует ввести практику частичного или полного возврата денег, потраченных больными жизненно необходимые лекарства, в частности, инсулин.

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