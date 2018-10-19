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Комітет Ради проведе розширене засідання щодо забезпечення інсуліном

Новини » Політика    19.10.2018 - 18:00
Фото: засідання комітету (iportal.rada.gov.ua)
Фото: засідання комітету (iportal.rada.gov.ua)

Засідання заплановане на 7 листопада

Комітет Верховної ради з питань охорони здоров'я проведе розширене засідання щодо стану забезпечення інсуліном хворих на цукровий діабет. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інформаційне управління Ради.

Вказано, що засідання заплановане на 7 листопада.

"Учасники засідання запланували провести 7 листопада розширене засідання Комітету з питань охорони здоров'я щодо стану забезпечення інсуліном хворих на цукровий діабет", - сказано у повідомленні.

Крім того, комітет прийняв рішення підтримати звернення постійної комісії з питань бюджету та фінансів Київської обласної ради до голови Верховної ради стосовно необхідності проведення комітетських слухань для розгляду питання щодо відсутності необхідного фінансування для забезпечення препаратами інсуліну хворих на цукровий діабет у поточному році.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив профільному віце-прем'єр-міністру проаналізувати по областям наявність і потребу в інсуліні.

Як писало РБК-Україна в квітні 2015 року, Міністерство охорони здоров'я планує ввести практику часткового або повного повернення грошей, витрачених хворими на життєво необхідні ліки, зокрема, на інсулін.

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