Комитет Рады просит полицию усилить контроль за карантином в Одесской области
Комитет Верховной рады по вопросам здоровья нации просит управление Национальной полиции усилить контроль за карантином в Одесской области. Такое решение он принял по итогам выездного заседания.
"Управлению Нацполиции области и управлению Госпродпотребслужбы усилить контроль за соблюдением карантина на территории Одесской области", - говорится в сообщении.
Кроме того, комитет принял ряд других решений. Он поручил Одесской ОГА немедленно проанализировать использование имеющегося коечного фонда в "ковидних" больницах и обеспечить выполнение плана Министерства здравоохранения по дополнительным койкам.
"АО "Укрзализныце" совместно с Минздравом и Одесской ОГА обеспечить развертывание в полном объеме запланированного коечного фонда для лечения больных COVID и в десятидневный срок доложить комитету, обеспечить целевое использование средств, выделенных НСЗУ для оказания помощи больным COVID", - говорится в сообщении.
Напомним, в начале апреля в Раде заявляли, что Одесса игнорирует ограничения "красной зоны" карантина и манипулирует цифрами для Министерства здравоохранения. Отмечалось, что из-за этого в город и область могут отправить правительственную проверку.
Как писало РБК-Украина, ограничения "красной зоны" начали действовать в Одессе с 23 марта. В городе нельзя принимать посетителей в ресторанах и проводить массовые мероприятия.