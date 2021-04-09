ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Комитет Рады просит полицию усилить контроль за карантином в Одесской области

Новина українською → Одесская область, Пятница 09 апреля 2021 17:26
Комитет Рады просит полицию усилить контроль за карантином в Одесской области Фото: полицию Одесской области просят усилить контроль за карантином (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Комитет Верховной рады по вопросам здоровья нации просит управление Национальной полиции усилить контроль за карантином в Одесской области. Такое решение он принял по итогам выездного заседания.

Об этом сообщил глава комитета Михаил Радуцкий в своем Telegram.

"Управлению Нацполиции области и управлению Госпродпотребслужбы усилить контроль за соблюдением карантина на территории Одесской области", - говорится в сообщении.

Кроме того, комитет принял ряд других решений. Он поручил Одесской ОГА немедленно проанализировать использование имеющегося коечного фонда в "ковидних" больницах и обеспечить выполнение плана Министерства здравоохранения по дополнительным койкам.

"АО "Укрзализныце" совместно с Минздравом и Одесской ОГА обеспечить развертывание в полном объеме запланированного коечного фонда для лечения больных COVID и в десятидневный срок доложить комитету, обеспечить целевое использование средств, выделенных НСЗУ для оказания помощи больным COVID", - говорится в сообщении.

Напомним, в начале апреля в Раде заявляли, что Одесса игнорирует ограничения "красной зоны" карантина и манипулирует цифрами для Министерства здравоохранения. Отмечалось, что из-за этого в город и область могут отправить правительственную проверку.

Как писало РБК-Украина, ограничения "красной зоны" начали действовать в Одессе с 23 марта. В городе нельзя принимать посетителей в ресторанах и проводить массовые мероприятия.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Одесса Верховная Рада Карантин
NEWS
Стерненко выпустили из-под стражи под домашний арест
Стерненко выпустили из-под стражи под домашний арест
DAILY
Тариф "Годовой". Что будет с ценами на газ для населения в Украине
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Тариф "Годовой". Что будет с ценами на газ для населения в Украине