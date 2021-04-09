Комитет Рады просит полицию усилить контроль за карантином в Одесской области

Комитет Верховной рады по вопросам здоровья нации просит управление Национальной полиции усилить контроль за карантином в Одесской области. Такое решение он принял по итогам выездного заседания.

Об этом сообщил глава комитета Михаил Радуцкий в своем Telegram.

"Управлению Нацполиции области и управлению Госпродпотребслужбы усилить контроль за соблюдением карантина на территории Одесской области", - говорится в сообщении.

Кроме того, комитет принял ряд других решений. Он поручил Одесской ОГА немедленно проанализировать использование имеющегося коечного фонда в "ковидних" больницах и обеспечить выполнение плана Министерства здравоохранения по дополнительным койкам.

"АО "Укрзализныце" совместно с Минздравом и Одесской ОГА обеспечить развертывание в полном объеме запланированного коечного фонда для лечения больных COVID и в десятидневный срок доложить комитету, обеспечить целевое использование средств, выделенных НСЗУ для оказания помощи больным COVID", - говорится в сообщении.