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Комитет Рады принял решение по закону о Фонде для кредитования фермеров

Новости » Политика     18.02.2020 - 16:26
Комитет Рады принял решение по закону о Фонде для кредитования фермеров
Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

Аграрный комитет принял решение по соответствующему законопроекту Кабмина №3047

Аграрный комитет Верховной рады рекомендовал включить в повестку дня сессии проект закона о Фонде гарантирования кредитов в сельском хозяйстве. Об этом сообщил глава комитета по вопросам аграрной политики Николай Сольский во время внеочередного заседания комитета, передает корреспондент РБК-Украина.

Такое решение члены комитета приняли единогласно.

"Вопрос о включении в повестку дня третьей сессии проекта закона о Фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве №3047, поданный Кабмином. Кто за включение - прошу поддержать и проголосовать. Единогласно", - заявил Сольский.

Напомним, ранее анонсировалось, что комитет рассматривает данный проект закона в ходе заседания во вторник, 18 февраля.

Как писало РБК-Украина ранее, замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий просил ВР включить в повестку дня законопроект Кабмина о Фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве.

Так, ранее в Раде появился текст правительственного законопроекта №3047 "О Фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве".

Документ был зарегистрирован в Раде 10 февраля, однако сначала текст отсутствовал.

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