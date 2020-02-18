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Комітет Ради прийняв рішення щодо закону про Фонд для кредитування фермерів

Новини » Політика     18.02.2020 - 16:26
Комітет Ради прийняв рішення щодо закону про Фонд для кредитування фермерів
Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Аграрний комітет прийняв рішення щодо відповідного законопроекту Кабміну №3047

Аграрний комітет Верховної ради рекомендував включити в порядок денний сесії проект закону про Фонд гарантування кредитів у сільському господарстві. Про це повідомив голова комітету з питань аграрної політики Микола Сольський під час позачергового засідання комітету, передає кореспондент РБК-Україна.

Таке рішення члени комітету прийняли одноголосно.

"Питання про включення до порядку денного третьої сесії проекту закону про Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві №3047, поданий Кабміном. Хто за включення - прошу підтримати та проголосувати. Одноголосно", - заявив Сольський.

Нагадаємо, раніше анонсувалося, що комітет розглядає даний проект закону в ході засідання у вівторок, 18 лютого.

Як писало РБК-Україна раніше, заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тарас Висоцький просив ВР включити до порядку денного законопроект Кабміну про Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві.

Так, раніше в Раді з'явився текст урядового законопроекту №3047 "Про Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві".

Документ був зареєстрований у Раді 10 лютого, проте спочатку текст був відсутній.

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