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Комитет Рады принял решение по ратификации соглашения о мультимодальных перевозках

Новости » Политика     14.02.2020 - 17:21
Комитет Рады принял решение по ратификации соглашения о мультимодальных перевозках
Фото: заседание комитета (iportal.rada.gov.ua)

Соответствующий законопроект Кабмина №0010 рекомендуется принять за основу и в целом

Комитет по вопросам транспорта рекомендует парламенту принять законопроект Кабинета министров №0010 о присоединении к соглашению о развитии мультимодальных перевозок ТРАСЕКА. Об этом сообщает информационное управление аппарата Верховной рады.

В частности, по мнению членов комитета, принятие закона и ратификация соглашения создадут правовые основания для развития и осуществления мультимодальных перевозок в регионе ТРАСЕКА.

Так, соглашение о развитии мультимодальных перевозок в регионе стран-участниц международного транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия, "ТРАСЕКА" было подписано 16 июня 2009 года в городе Чолпон-Ата (Кыргызская республика).

"Члены комитета приняли решение рекомендовать Верховной раде законопроект №0010 принять за основу и в целом и ратифицировать соглашение о развитии мультимодальных перевозок ТРАСЕКА", - говорится в сообщении ВР.

Напомним, в конце ноября в Раде появился текст законопроекта Кабинета министров №0010 "О присоединении к соглашению о развитии мультимодальных перевозок ТРАСЕКА". В пояснительной записке отмечалось, что проект закона был разработан с целью обеспечения выполнения внутригосударственных процедур, необходимых для присоединения к соглашению о развитии мультимодальных перевозок ТРАСЕКА.

Как писало РБК-Украина ранее, в ходе заседание 20 ноября Кабмин одобрил законопроект о присоединении к Соглашению о развитии мультимодальных перевозок TРACEКA. Тогда отмечалось, что это будет способствовать интенсификации товародвижения между Украиной и ЕС.

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