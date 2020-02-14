ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Комітет Ради прийняв рішення по ратифікації угоди про мультимодальні перевезення

Новини » Політика     14.02.2020 - 17:21
Комітет Ради прийняв рішення по ратифікації угоди про мультимодальні перевезення
Фото: засідання комітету (iportal.rada.gov.ua)

Відповідний законопроект Кабміну №0010 рекомендується ухвалити за основу та в цілому

Комітет з питань транспорту рекомендує парламенту ухвалити законопроект Кабінету міністрів №0010 про приєднання до угоди про розвиток мультимодальних перевезень ТРАСЕКА. Про це повідомляє інформаційне управління Апарату Верховної ради.

Зокрема, на думку членів комітету, прийняття закону та ратифікація угоди створить правові підстави для розвитку та здійснення мультимодальних перевезень у регіоні ТРАСЕКА.

Так, угоду про розвиток мультимодальних перевезень у регіоні країн-учасниць міжнародного транспортного коридору Європа-Кавказ-Азія, "ТРАСЕКА" було підписано 16 червня 2009 року в місті Чолпон-Ата (Киргизька республіка).

"Члени комітету прийняли рішення рекомендувати Верховній раді законопроект №0010 прийняти за основу і в цілому та ратифікувати угоду про розвиток мультимодальних перевезень ТРАСЕКА", - сказано у повідомленні ВР.

Нагадаємо, наприкінці листопада у Раді з'явився текст законопроекту Кабінету міністрів №0010 "Про приєднання до угоди про розвиток мультимодальних перевезень ТРАСЕКА". У пояснювальній записці зазначалося, що проект закону був розроблений з метою забезпечення виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для приєднання до угоди про розвиток мультимодальних перевезень ТРАСЕКА.

Як писало РБК-Україна раніше, у ході засідання 20 листопада Кабмін схвалив законопроект про приєднання до Угоди про розвиток мультимодальних перевезень TРACEКA. Тоді зазначалося, що це сприятиме інтенсифікації руху товарів між Україною та ЄС.

Раді рекомендують ухвалити закон про внутрішній водний транспорт У Раді з'явився текст постанови про засудження репресій проти українців у РФ
Новини України Кабінет Міністрів УкраїниперевозкиВерховна Рада
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся