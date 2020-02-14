Комітет Ради прийняв рішення по ратифікації угоди про мультимодальні перевезення

Фото: засідання комітету (iportal.rada.gov.ua)

Відповідний законопроект Кабміну №0010 рекомендується ухвалити за основу та в цілому

Комітет з питань транспорту рекомендує парламенту ухвалити законопроект Кабінету міністрів №0010 про приєднання до угоди про розвиток мультимодальних перевезень ТРАСЕКА. Про це повідомляє інформаційне управління Апарату Верховної ради.

Зокрема, на думку членів комітету, прийняття закону та ратифікація угоди створить правові підстави для розвитку та здійснення мультимодальних перевезень у регіоні ТРАСЕКА.

Так, угоду про розвиток мультимодальних перевезень у регіоні країн-учасниць міжнародного транспортного коридору Європа-Кавказ-Азія, "ТРАСЕКА" було підписано 16 червня 2009 року в місті Чолпон-Ата (Киргизька республіка).

"Члени комітету прийняли рішення рекомендувати Верховній раді законопроект №0010 прийняти за основу і в цілому та ратифікувати угоду про розвиток мультимодальних перевезень ТРАСЕКА", - сказано у повідомленні ВР.

Нагадаємо, наприкінці листопада у Раді з'явився текст законопроекту Кабінету міністрів №0010 "Про приєднання до угоди про розвиток мультимодальних перевезень ТРАСЕКА". У пояснювальній записці зазначалося, що проект закону був розроблений з метою забезпечення виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для приєднання до угоди про розвиток мультимодальних перевезень ТРАСЕКА.

Як писало РБК-Україна раніше, у ході засідання 20 листопада Кабмін схвалив законопроект про приєднання до Угоди про розвиток мультимодальних перевезень TРACEКA. Тоді зазначалося, що це сприятиме інтенсифікації руху товарів між Україною та ЄС.