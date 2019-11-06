Комитет Рады принял решение по поводу отмены закона об анбандлинге

Комитет Верховной рады по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы принял решение об отмене закона об анбандлинге. Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

В частности, в ходе заседания 5 ноября комитет рассмотрел проект постановления №2239-1-П "Об отмене решения Верховной рады о принятии во втором чтении и в целом проекта закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа".

"Рекомендовать Верховной раде Украины определиться по поводу принятия или отклонения данного проекта постановления", - сказано в решении комитета.

Таким образом, нардепы в зале путем голосования должны определиться по поводу необходимости отмены закона об анбандлинге.

Напомним, в Верховной раде Украины заблокировали подписание законопроекта №2239-1 "О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа" для спикера ВР Дмитрия Разумкова. Так, в Раде зарегистрировали проект постановления №2239-1-П об отмене этого закона.

Как писало РБК-Украина ранее, 31 октября Рада приняла во втором чтении закон об анбандлинге, за закон проголосовал 341 парламентарий.

Так, 18 октября Рада поддержала за основу в первом чтении законопроект №2239-1 "О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа", проект закона поддержали 286 нардепов.

Добавим также, глава "Нафтогаза" Андрей Коболев предупреждал о последствиях срыва анбандлинга. По его словам, если Украина не выполнит нормы Третьего энергопакета ЕС, Россия может использовать это как повод и не подписать долгосрочный контракт на транзит газа в Европу.